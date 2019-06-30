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تشكيل كوت ديفوار أمام نامبيا.. زاها يقود الهجوم

05:31 م | الإثنين 01 يوليو 2019
كتب: أحمد أبو الليل
تشكيل كوت ديفوار أمام نامبيا.. زاها يقود الهجوم

كوت ديفوار

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أعلن إبراهيما كمارا، المدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار، عن تشكيل منتخب الأفيال أمام ناميبيا فى المباراة التي تجمعهما بعد قليل بملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

وجاء تشكيل كوت ديفوار كالتالي: حراسة المرمى: سيلفان جبوهو خط الدفاع: وونلو كوليبالي وويلفريد كانون وإسماعيل تراوري وباكايوكو خط الوسط: جيوفروي سيري داي وفرانك كيسي وماكس آلان جاردل خط الهجوم:زاها، جان فيلب جامين، ويلفريد بوني.

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لمباراة كوت ديفوار ونامبيا في كأس الأمم الأفريقية اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

ويسعى منتخب كوت ديفوار لتخطي الخسارة الأخيرة أمام المنتخب المغربي بهدف دون رد، وحسم بطاقة التأهل، حيث يملك ساحل العاج 3 نقاط من الفوز على منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الأولى.

فيما يدخل منتخب نامبيا اللقاء من أجل تحقيق أول نقاطه بالمجموعة، حيث تلقى هزيمتين من المغرب 1-0، وبذات النتيجة من جنوب أفريقيا.

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