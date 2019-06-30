عاجل| المغرب يتصدر المجموعة الرابعة.. وكوت ديفوار ينتزع الوصافة

انتهت قبل قليل مبارايات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وتضم المجموعة الرابعة في بطولة أمم أفريقيا منتخبات المغرب، وكوت ديفوار، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وخوضت مباريات الجولة الأخير من دور المجموعات في نفس التوقيت.

والتقى المنتخب المغربي نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في السادسة مساء اليوم، على استاد السلام في القاهرة، وانتهت المباراة بفوز المغرب بنتيجة هدف مقابل لا شئ.

تعادل جنوب أفريقيا يبقى على آماله في التأهل كثالث المجموعة

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب المغربي إلى 9 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، بينما ظل رصيد منتخب جنوب أفريقيا 3 نقاط، تبقى على آماله في التأهل كثالث في الدور ثمن النهائي في كأس أمم أفريقيا.

وكان منتخب أسود الأطلس قبل مواجهة جنوب أفريقيا قد ضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بعد أن حقق فوزين في الجولة الأولى على ناميبيا بهدف دون رد، وعلى كوت ديفور في الجولة الثانية بهدف نظيف.

ومن جانب آخر، التقى منتخب كوت ديفوار نظيره ناميبيا، في السادسة مساء اليوم، على ملعب استاد الدفاع الجوي في القاهرة، وانتهت المبارة بفوز الأفيال 4 أهداف مقابل هدف.

ووبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الايفواري إلى 6 نقاط، يحتل بهم المركز الثاني في ترتيب المجموعة.

وكان المنتخب الإيفواري استطاع الفوز في الجولة الأولى على منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف، وخسر في الجولة الثانية من منتخب المغرب بهدف دون رد.

ويشارك في كأس أمم أفريقيا 24 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخها، مقسمة على 6 مجموعات تلعب في 6 ملاعب مصرية هي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية، السويس، الإسكندرية.

ويقضي نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.