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كان 2019| منتخب الجزائر يتقدم بثلاثية على تنزانيا في الشوط الأول

09:54 م | الإثنين 01 يوليو 2019
كتب: حسين غريب
كان 2019| منتخب الجزائر يتقدم بثلاثية على تنزانيا في الشوط الأول

الجزائر وتنزانيا

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تقدم منتخب الجزائر بثلاثية في مرمى منتخب تنزانيا في الشوط الأول من المباراة، التي جمعت المنتخبين بالجولة الثالثة، من منافسات المجموعة الثالثة بأمم أفريقيا.

وجاءت ثلاثية الجزائر، عن طريق إسلام سليماني، بالدقيقة 35، وآدم وناس بالدقيقة 40، و46من اللقاء.

واستغل "سليماني" تمريرة رائعة في العمق، ليحولها ببراعة لهدف رائع، واضعًا محاربي الصحراء في المقدمة.

فيما انطلق "وناس"، بمهارة شديدة وأودع الكرة الشباك، رغم حصار لاعبي تنزانيا أمام مرماهم.

وتسيد الجزائر الشوط الأول من البداية، متفوقًا على تنزانيا، الذي حاول مبادلة محاربي الصحراء الهجمات، لكنهم فشلوا في مجاراتهم للنهاية واستقبلوا ثلاثية.

مهمة سهلة للجزائر أمام تنزانيا

محاربو الصحراء في مهمة سهلة 

ويدخل منتخب الجزائر المباراة، بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق 6 نقاط من الجولة الأولى والثانية.

وفاز منتخب الجزائر في بداية مشواره بالبطولة أمام كينيا بهدفين دون رد، وهو الأمر، الذي تكرر في الجولة الثانية، أمام السنغال، بهدف نظيف، سجله اللاعب يوسف البلايلي، جناح فريق الترجي التونسي.

وضمن محارب يالصحراء، التأهل رسيمًا إلى دور الـ 16 من كان 2019، دون النظر إلى نتيجة اليوم ضد تنزانيا.

وجاء تشكيل المنتخب الجزائري على النحو التالي:

حراسة المرمى: رايس إمبولحي.

خط الدفاع: مهدي زفان، ورفيق حليش، ومهدي جيان تاهرات، ومحمد فارس.

خط الوسط: مهدي عبيد، وهشام بودادي، وأدم أوناس.

خط الهجوم: إسلام سليماني، وإسماعيل بن ناصر، وأندي ديلورت.

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