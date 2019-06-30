عاجل| ماني يُسجل أول أهدافه بأمم أفريقيا 2019.. ويتقدم للسنغال بالثاني أمام كينيا

سجل اللاعب ساديو مانيه، لاعب منتخب السنغال، الهدف الثاني لفريقه في شباك منتخب كينيا، في المباراة، التي تقام على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا، المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

وسجل الهدف عن طريق ساديو مانيه، في الدقيقة 72من عمر المباراة.

السنغال يأمل في الفوز الثاني

ويأمل منتخب السنغال في تحقيق الفوز الثاني له بالبطولة، ليضمن التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والابتعاد عن الدخول في حسابات معقدة في المركز الثالث.