بشرى لمنتخب الجزائر.. "العلامة الكاملة" منحته كأس أفريقيا في 1990

أكد المنتخب الجزائري تصدره للمجموعة بعد الفوز على نظيره التنزاني، مساء أمس الاثنين، بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بالمجموعة الثالثة.

فوز محاربي الصحراء ضمن له الصعود لدور الـ16 كمتصدر للمجموعة الثالثة، محققا 9 نقاط، بعدما نجح في الفوز على كينيا بهدفين دون رد، ومن ثم تحقيق مفاجأة كبيرة والفوز على السنغال بهدف دون رد، ومواصلة الانتصارات بالفوز على تنزانيا بثلاثية نظيفة.

تحقيق المنتخب الجزائري العلامة الكاملة في دور المجموعات هو تميمة حظ لثعالب الصحراء، حيث نجحت الجزائر في الفوز بكل مبارياتها بدور المجموعات مرة واحدة فقط عام 1990 ونجحت في تلك النسخة في الفوز بالبطولة.

وتستعرض "الوطن سبورت" مشوار منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 1990.

الجزائر تحصد أمم أفريقيا 1990 بعد "العلامة الكاملة" في المجموعات

وقع المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1990 ضمن صفوف المجموعة الأولى باعتباره صاحب الأرض، وضمت المجموعة كل من نيجيريا وساحل العاج، ومصر.

ونجح ثعالب الصحراء في الفوز في الثلاث مباريات، فبدأت البطولة بانتصار كبير على منتخب نيجيريا بخمسة أهداف مقابل هدف، ومن ثم ضمنت التأهل بعد الفوز على ساحل العاج بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، واختتمت المجموعات بالفوز على المنتخب المصري بهدفين دون رد.

وواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي في الدور نصف النهائي من البطولة، ونجح في التغلب عليه بهدفين مقابل هدف.

ونجح محاربو الصحراء في الفوز بالبطولة بعد التغلب على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه اللاعب شريف وجاني في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.