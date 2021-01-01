رسميا.. قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالقاهرة 18 يوليو

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الثامن عشر من يوليو الحالي، موعدا لإجراء قرعة تصفيات التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2021" بالقاهرة.

وحسب أخر إحصاء معلن لـ"كاف"، من المتوقع أن يكون تصنيف المنتخبات خلال القرعة:

التصنيف المتوقع للمنتخبات خلال القرعة

الأول: السنغال - تونس - نيجيريا - المغرب - الكونغو الديمقراطية - غانا - الكاميرون - مصر - بوركينا فاسو - مالي - كوت ديفوار - الجزائر.

الثاني: غينيا - جنوب أفريقيا - كاب فيردي - أوغندا - زامبيا - بنين - الجابون - الكونغو برازافيل - موريتانيا - النيجر - كينيا - ليبيا.

الثالث: مدغشقر - زيمبابوي - أفريقيا الوسطي - ناميبيا - سيراليون - موزمبيق - غينيا بيساو - أنجولا - مالاوي - توجو - السودان - تنزانيا.

الرابع: بوروندي - رواندا - غينيا الإستوائية - إي سواتيني - ليسوتو - بوتسوانا - جزر القمر - أثيوبيا.

الخامس: ليبيريا - موريسيوش - غامبيا - جنوب السودان - تشاد - ساوتومي و برنسيب - السيشل - جيبوتي.

وكانت تقارير إعلامية في مدغشقر، أكدت أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بصدد التحقيق في شبهة التلاعب بنتيجة مباراة الكونغو الديمقراطيةأمام زيمبابوي، والتي انتهت بفوز الكونغو بأربعة أهداف نظيفة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في إطار "كأس أمم أفريقيا 2019" بمصر،ونقلت صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية عن وسائل إعلام ملغاشية أن المنتخب الكونغولي مُعرّض للاستبعاد من المسابقة، مُشيرةً إلى أن مالك نادي مازيمبي والسياسي مويس كاتومبي قاما بالتأثير على حارس مرمى زيمبابوي، إلفيس تشيبزي من أجل تسهيل مأمورية الكونغوليين في إحراز الأهداف.

وأفادت ذات المصادر الإعلامية، أنه كان من المفترض أن يتم تحويل مبلغ مالي كبير إلى الحساب البنكي لحارس زيمبابوي، غير أن البنك المصري رفض العملية، لافتةً إلى أن المنتخب الكونغولي مُهدَّد بالإيقاف لثلاث سنوات وتسديد غرامة مالية كبرى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وشارك تشيبزي في المقابلة كأساسي بعد إصابة الحارس الأساسي جورج جيجوفا في الإحماءات التي سبقت المباراة التي انتهت بهزيمة زيمبابوي برباعية نظيفة أفسحت المجال للكونغوليين للتأهل إلى دور ثمن النهائي.