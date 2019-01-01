أجيري يدعم أحمد علي معنويًا.. ويطالبه بالتركيز تحسبًا للدفع به في أي لحظة

حرص المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب المصرى، على الاجتماع باللاعب أحمد على، مهاجم المقاولون العرب.

ونقل له "أجيري" أنه ضمن اهتماماته فى تشكيل الفراعنة، والمشاركة فى مباريات الفراعنة خلال الفترة المقبلة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأكد المدير الفنى للاعب أن مشاركة أى لاعب فى المباراة تعود إلى ظروف كل لقاء وخطة الفريق المنافس، مؤكدًا له أن الأمر لا يتعلق تماماً بمستواه، وأنه مقتنع تماماً بمستواه، ولذلك وقع عليه الاختيار فى القائمة النهائية للاعبين المشاركين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وطالبه بالتركيز فى التدريبات تحسباً للدفع به فى أى لحظة.

مصر في مواجهة جنوب افريقيا بدور الـ16

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا، في تمام التاسعة مساءً، يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح المنتخب الوطني في العبور لدور الـ16 بعد الحصول على العلامة الكاملة بدور المجموعات، عقب الفوز في المباراة الأولى على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف، وعلى الكونغو بهدفين دون رد، وعلى منتخب أوغندا بثنائية أيضًا.