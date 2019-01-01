السنغال تتسلح بـ"ماني".. وأوغندا تدافع عن نفسها بـ"سد الثغرات"

يلتقى منتخب السنغال نظيره المنتخب الأوغندى، فى تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 فى نسختها الـ32 المقامة على الأراضى المصرية.

ويصطدم منتخب أوغندا بنظيره السنغالى بعدما تأهل عن المجموعة الأولى محتلاً المركز الثانى بها برصيد 4 نقاط، بعد تحقيقه الفوز على الكونغو الديمقراطية فى المباراة الأولى وتعادل مع زيمبابوى فى ثانى المواجهات، قبل أن يتلقى الخسارة أمام المنتخب المصرى فى ختام مباريات دور المجموعات، فى حين تمكن المنتخب السنغالى من التأهل لثمن النهائى بعدما احتل المركز الثانى أيضاً فى المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه الفوز على منتخبى تنزانيا وكينيا، بينما خسر أمام منتخب الجزائر صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط.

أسود التيرانجا بدون الحارس الأساسى.. وسيسيه: سنلاقى فريقًا قويًا

واختتم أسود التيرانجا تدريباتهم على استاد القاهرة، مسرح اللقاء، الذى يشهد ظهورهم للمرة الأولى بعدما خاض مبارياته السابقة على ملعب الدفاع الجوى، وظهر لاعبو السنغال بحالة جيدة فى المران الأخير تأهباً لهذه المواجهة، وعمل أليو سيسيه، المدير الفنى للفريق، خلال هذا المران على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مواجهة كينيا، وأبرزها معالجة التغطية الدفاعية فى الهجمات المرتدة وسوء استغلال الفرص أمام المرمى، التى ظهرت واضحة فى المباراة.

ويفتقد المنتخب السنغالى جهود إدوارد ميندى، حارس مرمى الفريق، بعدما تعرض لإصابة بكسر فى إصبع اليد، وسيتم الدفع بالحارس الثانى ألفريد جوميس أساسياً فى اللقاء، ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب السنغالى اللقاء بتشكيل مكون من: جوميس، ساليو سيسيه، كوياتى، كوليبالى، لامين جاساما، إدريسا جاى، هنرى سايفت، بابى ندياى، مانى، نيانج، وإسماعيلا سار.

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب الأوغندى اللقاء بهدف تحقيق فوزه الأول على السنغال خلال تاريخ لقاءات الفريقين والإطاحة به من البطولة، أملاً فى الوصول لربع نهائى «كان» للمرة الثالثة فى تاريخه، إذ سبق لأوغندا اللعب مع أسود التيرانجا 5 مباريات خسر منها لقاءين وتعادل فى ثلاث مواجهات أخرى.

ويسعى المنتخب الأوغندى، بقيادة الفرنسى سيباستيان ديسابر، لاستغلال ميزة الأرض فى هذه المواجهة، خاصة أنه خاض على استاد القاهرة جميع مبارياته فى دور المجموعات وعلى دراية جيدة بها، وشدد "ديسابر" خلال المران الختامى على ضرورة تضييق المساحات وسد الثغرات على جانبى الملعب، من أجل إيقاف خطورة هجوم السنغال، وعلى رأسهم ساديو مانى.

ولن يفتقد منتخب الأوناش فى هذه المباراة أى لاعب سواء للإيقاف أو الإصابة، ومن المنتظر أن يبدأ "ديسابر" اللقاء بتشكيل مكون من: أونيانجو، وادادا، أوانى، حسن واساو، جودفرى والوسيمبى، أزيرا، فاروق ميا، خالد أوتشو، كيامباد، عبده لومالا، إيمانويل أوكوى.

من جانبه، عقد موسيس ماجوجو، رئيس الاتحاد الأوغندى لكرة القدم، جلسة مع لاعبى فريقه، ووعدهم بمنحهم مكافأة تقدر بقيمة 185 مليون شلن أوغندى "ما يعادل نصف مليون دولار" لكل لاعب فى حال تخطى السنغال، والاقتراب من حصد اللقب.