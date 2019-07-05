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عاجل|النصيري يسجل للمغرب هدف التعادل في شباك بنين

07:35 م | الجمعة 05 يوليو 2019
كتب: أحمد الحنفي
عاجل|النصيري يسجل للمغرب هدف التعادل في شباك بنين

مباراة المغرب وبنين

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سجل المنتخب المغربي هدف التعادل في شباك منتخب بنين، لتصبح النتيحة بهدف لكل منتخب، في المباراة التي تقام علي إستاد السلام في دور الـ16 في كأس الأمم.

وسجل هدف التعادل عن طريق يوسف النصيري، في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وتصدر المنتخب المغربى ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى المباريات الثلاث على منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا بنتيجة واحدة هدف مقابل لاشئ، بينما لم ينجح منتخب بنين في الفوز في البطولة حتي الأن، حيث صعد كمركز ثالث في مجموعته السادسة برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات.

بنين تتقدم في شباك المغرب 

وفي سياق متصل، كان منتخب بنين سجل الهدف الأول في شباك منتخب المغرب، في المباراة التي تقام علي إستاد السلام.

ونجح البنيني مويس أديليو في تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

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