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عاجل.. زياش يهدر أحلام المغرب في الدقائق الأخيرة.. واللجوء للوقت الإضافي

07:56 م | الجمعة 05 يوليو 2019
كتب: أحمد الحنفي
عاجل.. زياش يهدر أحلام المغرب في الدقائق الأخيرة.. واللجوء للوقت الإضافي

زياش

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إنتهى الوقت الأصلي من مباراة المغرب وبنين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي تقام علي ملعب السلام في دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية.

وسجل الهدف الأول لمنتخب بنين مويس أديليو، في الدقيقة 57 من عمر المباراة، ثم تعادل اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة 78 في من عمر اللقاء.

وفشل اللاعب حكيم زياش في تسجيل ضربة جزاء للمنتخب المغربي، إحتسبها الحكم في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، حيث تصدى لها القائم الأيسر لحارس بنين.

وسيلعب المنتخبين وقت إضافي، لحسم من سيفوز باللقاء، وفي حالة إستمرار التعادل سيحتكم إلى ضربات الترجيح. 

موقف المنتخبين في دور المجموعات

وتصدر المنتخب المغربى ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى المباريات الثلاث على منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا بنتيجة واحدة هدف مقابل لاشئ، ولم ينجح المنتخب البنيني في الفوز في البطولة حتي الأن، حيث صعد كمركز ثالث في مجموعته السادسة برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات.

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