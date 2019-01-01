ماني: لن أسدد ركلات جزاء مرة أخرى لأن مصلحة بلادي تأتي أولا

أعرب ساديو ماني، لاعب المنتخب السنغالي، وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، عن حزنه وغضبه بسبب إهداره لركلة جزاء أمام المتتخب الاوغندي، في المباراة التي جمعت منتخب أوغندا والسنغال في دور الـ 16، من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

وقال ماني عقب المباراة في تصريحات صحفية:" لن أكون أنانيا، سأتوقف عن تسديد ركلات الجزاء بعدما أهدرت مرتين حتى الآن في البطولة".

وتابع: "منتخب بلادي يأتي أولا، لذا سأمنح الفرصة لزميل آخر لتسديد ركلات الجزاء إذا حصلنا خلال المباريات المقبلة ".

مدرب السنغال يبث الأمل في ماني: بفضله تأهلنا

وفي سياق متصل، حرص أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، على الرفع من معنويات لاعبه ساديو ماني، بعد إهدار ركلة جزاء في مبارارة أسود التيرانجا ضد أوغندا، كما علق على فوز وتأهل بلاده لدور الـ 8 من بطولة أمم أفريقيا.

وقال سيسية، في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "مباراة أوغندا كانت قوية، لم يعد هناك ما يسمى بالفريق الصغير في أفريقيا، جميع المنتخبات قادرة على الفوز، وييجب أن يكون الجميع مستعد".

وأضاف: "نثق في ماني، وبفضله تأهلنا اليوم، وسيحتفظ بمكانه في ضربات الترجيح، كترتيب أول"، واختتم: "يجب علينا الاستعداد جيدًا للمباريات المقبلة، ويمكننا كسب أي مباراة حتى ولو كانت المباراة أمام منتخب قوي".