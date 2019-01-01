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عاجل| تشكيل نيجيريا والكاميرون قبل مواجهة دور الـ16 بأمم أفريقيا

05:27 م | السبت 06 يوليو 2019
كتب: حسن مظهر
عاجل| تشكيل نيجيريا والكاميرون قبل مواجهة دور الـ16 بأمم أفريقيا

لاعب الكاميرون يحاول الوصول إلى الكرة

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يلتقي بعد قليل في السادسة مساء المنتخب الكاميروني صاحب اللقب في النسخة الماضية ونظيره النيجيري في مباراة الدور ثمن نهائي لكأس الأمم الأفريقية في ستاد الإسكندرية.

يدخل المنتخب النيجيري اللقاء وهو يريد إثبات وجوده من جديد على الساحة الأفريقية، بتشكيل كالتالي: دانييل أكبيي، أولا آينا، ويليام إكونج، شيدوزي أوازيم، كينيث أوميريو، ويلفريد نديدي، بيتر إتيبو، أحمد موسى، أوديون إيجالو، أليكس إيوبي، موسيس سيمون.

بينما يدخل المنتخب الكاميروني اللقاء وهي تسعى إلى الثأر من النسور الخضراء بعد أن أقصتها من كأس العالم الماضي، بتشكيل كالتالي: أندري أونانا، نجوران كولينز، يايا بانانا، مايكل نجاديو، أمبرويس أويونجو، جيورجيس ماندجيك، بيير مالونج، كلينتون نجي، ستيفان باهوكين، كريستيان باسوجوج، إريك تشوبو موتينج.

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