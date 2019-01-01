عاجل| كلينتون نجي يحرز ثاني أهداف الكاميرون أمام نيجيريا

نجح المنتخب الكاميروني في إحراز ثاني أهدافه في شباك نيجيريا، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا على ستاد الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية المقامة فعالياتها حاليًا في مصر خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

أحرز هدف المنتخب الكاميروني كلينتون نجي في الدقيقة 44.

وكان منتخب نيجيريا قد نجح في التأهل لدور الـ16 من أمم أفريقيا، وذلك عقب احتلاله وصافة المجموعة الثانية من البطولة برصيد 6 نقاط، خلف المنتخب الملجاشي، والذي جاء في صدارة تلك المجموعة برصيد 7 نقاط.

على الجانب الآخر، نجح المنتخب الكاميروني في التأهل لهذا الدور من البطولة، وذلك عقب احتلاله وصافة المجموعة السادسة من الأمم الأفريقية، وفي جعبته 5 نقاط، خلف متصدر تلك المجموعة المنتخب الغاني.