أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالصور| ممر شرفي من بريزنتيشن لتكريم أبناء الشهداء باستاد القاهرة

إيجالو يعتلي صدارة هدافي أمم أفريقيا بالتساوي مع ماني

قبل ساعتين من مواجهة مصر وجنوب أفريقيا.. لا مكان لقدم في ستاد القاهرة

شابات الطائرة يصلن المكسيك بعد رحلة 27 ساعة للمشاركة فى بطولة العالم

بالفيديو| منتخب الكاميرون يتقدم على نيجيريا بثنائية في الشوط الأول

06:51 م | السبت 06 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| منتخب الكاميرون يتقدم على نيجيريا بثنائية في الشوط الأول

الكاميرون

أخبار متعلقة

انتهى الشوط الأول من المباراة التي منتخبي الكاميرون ونيجيريا، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا على ستاد الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية المقامة فعالياتها حاليًا في مصر خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو بتقدم أسود الكاميرون بنتيجة 2-1.

تقدم المنتخب النيجيري أولًا عن طريق أوديون إيجالو، في الدقيقة 19 من زمن المباراة، قبل أن يتعادل باهوكين للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 44، نجح كلينتون نجي في إدراك هدف التقدم للكاميرون.

وكان منتخب نيجيريا قد نجح في التأهل لدور الـ16 من أمم أفريقيا، وذلك عقب احتلاله وصافة المجموعة الثانية من البطولة برصيد 6 نقاط، خلف المنتخب الملجاشي، والذي جاء في صدارة تلك المجموعة برصيد 7 نقاط.

    

    

    

على الجانب الآخر،  نجح المنتخب الكاميروني في التأهل لهذا الدور من البطولة، وذلك عقب احتلاله وصافة المجموعة السادسة من الأمم الأفريقية، وفي جعبته 5 نقاط، خلف متصدر تلك المجموعة المنتخب الغاني.

أخبار قد تعجبك

النصر يا أبطال.. مصر وجنوب أفريقيا فى مواجهة فاصلة بدور الـ16 الليلة

استطلاع رأى

  • مصر

    مصر

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • جنوب إفريقيا

    جنوب إفريقيا

  • الأرجنتين

    الأرجنتين

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    كوبا أمريكا
  • تشيلي

    تشيلي

  • نيجيريا

    نيجيريا

  • 3

    :

    2

    06:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • الكاميرون

    الكاميرون

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يُنهي اتفاقه مع أليو ديانج لاعب مولودية الجزائر

بث مباشر مباراة الكاميرون ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

عاجل| إصابة الونش في مران المنتخب واللاعب يغادر المران
حوار| باكستر: مواجهة الفراعنة صعبة.. وأتمنى أن يكون "صلاح وتريزيجيه" خارج الخدمة