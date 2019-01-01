عاجل| نسور نيجيريا تروض أسود الكاميرون.. وتنتظر الفائز من مصر وجنوب أفريقيا

نجح منتخب نيجيريا في الصعود لدور الـ8 في كأس الأمم الأفريقية، بعد فوز مثير على نظيره الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

وسجل إيجالو نجم المنتخب النيجيري، الهدف الأول في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، ونجح باهوكين في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 40 من عمر نفس الشوط، ثم تقدم كلينتون نجي للكاميرون بالهدف الثاني في أخر دقائق نفس الشوط.

ثم عاد إيجالو وسجل هدف التعادل لنيجيريا في الدقيقة 61 من عمر المباراة، ثم سجل الهدف الثالث والتقدم لنيجيريا أليكس إووبي في الدقيقة 63.

وشهد الشوط الأول من المباراة، سيطرة للمنتخب الكاميروني على أحداثه، ونجح في إنهاء الشوط متقدمًا بهدفين مقابل هدف وحيد لنيجيريا، حيث حاول الأسود في تعزيز النتيجة بالهدف الثالث، لكن دفاعات المنتخب النيجيري وتألق حارسهم منعهم من ذلك.

وعاد منتخب نيجيريا في تقديم أداء مميز في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدف التعادل، ثم سجل نجم المنتخب النيجيري أووبي الهدف الثالث، وسط أداء دفاعي ضعيف للمنتخب الكاميروني في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، نجح منتخب نيجيريا في الصعود لدور الـ8 في كأس الأمم الأفريقية 2019، في انتظار معرفة الطرف الآخر في مباراته، من مواجهة ربع النهائي بين مصر وجنوب أفريقيا، التي ستقام اليوم السبت.

تشكيل المنتخبين في المباراة

وفي سياق متصل، شهدت المباراة تشكيل هجومي للمنتخبين الكاميرون ونيجيريا:

تشكيل نيجيريا :

حراسة المرمى : دانييل أكبيي

خط الدفاع : شيدوزي أوازيم - أولا أينا - كينيث أوميريو - وليام إيكونج

خط الوسط : أليكس إيوبي - يتر إتيبو - ويلفريد نديدي

خط الهجوم : موسيس سيمون - أحمد موسى - أوديون إيجالو

تشكيل الكاميرون :

حراسة المرمى : أونانا أندري

خط الدفاع : جورج مانجيك - يايا بانانا - ميشيل نجادو نجادجي

خط الوسط : كلينتون موا نجي - مبرويسي أيونجو - بيير كوندي - إيريك ماكسيم تشوبو موتينج

خط الهجوم : كولينز فاي - ستيفان باهوكين - كريستيان باسوجوج.