لاعبو جنوب أفريقيا يرقصون عند وصولهم استاد القاهرة

وصل فريق جنوب أفريقيا، إلى استاد القاهرة الدولي، قبل قليل، استعدادا لخوض اللقاء المنتظر أمام المنتخب المصري، والذي ينتظره الملايين من عشاق كرة القدم في مصر والقارة السمراء.

وحرص لاعبو "البافانا بافانا" على أداء بعض الرقصات الخاصة بهم، للخروج من حالة التوتر الشديد، وتقليل الضغط العصبي الذي يمرون به، لا سيما وأنهم سوف يلعبون أمام أكثر من 75 ألف مشجع مصري في الاستاد.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره الجنوب إفريقي في التاسعة مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة الأمم الأفريقية توتال مصر 2019.