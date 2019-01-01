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عاجل.. دقيقة 63.. نزول عمرو وردة وسط تحية الجماهير

10:23 م | السبت 06 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل.. دقيقة 63.. نزول عمرو وردة وسط تحية الجماهير

عمرو وردة

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أجرى المنتخب الوطني ثاني تغييراته أمام جنوب أفريقيا بدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها في مصر.

وتشير نتيجة اللقاء الذي يجمع المنتخبين إلى التعادل السلبي بين كلا الجانبين، في المواجهة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي.

وحل عمرو وردة بديلًا لعبدالله السعيد، صانع ألعاب الفراعنة في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

وبمجرد نزول وردة أرض الملعب، حرصت الجماهير المصرية المتواجد بمدرجات ستاد القاهرة الدولي على تحيته وتشجيعه.

 

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