عاجل| في الدقيقة 90.. الكونغو تتعادل مع مدغشقر

ادرك منتخب الكونغو التعادل أمام مدغشقر بالدقيقة 90 عن طريق ميمبا في اللقاء الذي يجمع المنتخبين بدور الـ16 من منافسات أمم أفريقيا 2019، وأطلق حكم المباراة صافرته لينتهي الوقت الأصلي بهدفين لكل فريق، ويتم الانتقال إلى وقت إضافي.

وكان قد انتهى الشوط الأول من مباراة مدغشقر والكونغو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم منتخب مدغشقر بالهدف الثاني في مرمى الكونغو عن طريق أندريا تسيما بالدقيقة 77 قبل أن يدرك ميمبا التعادل في نهاية الشوط الثاني.

تقدم لمدغشقر إبراهيم أمادا، وتعادل سيدريك باكمبو بالهدف الأول للكونغو والتعادل، بالدقيقة 21 في واحدة من البدايات السريعة جدًَا للمباريات.

وبدأت المباراة بشكل سريع من الفريقين، ظهر خلالها المنتخب الملغاشي بشكل نشيط وسريع واستطاع التسجيل مبكرا.

وخطف أمادا الكرة من أمام زميله، وسدد بشكل مفاجئ وبكل قوة في مرمى الكونغو، حيث لم ينجح حارس المرمى في التعامل معها، نظرًا لقوتها الشديدة، لتسكن الشباك بالدقيقة 9 في مشهد رائع للغاية.

ورد منتخب الكونغو بشكل سريع عن طريق "سيدريك باكمبو" مستغلًا عرضية متقنة من الجبهة اليسرى، ليحول الكرة برأسه في المرمى بشكل رائع.

ويحضر اللقاء وزير الرياضة أشرف صبحي برفقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس مدغشقر أندريه راجوليناز.

ونشطت المباراة بعد هدف التعادل، لكن الكرة انحصرت بشكل كبير في وسط الملعب، في ظل حالة كبيرة من الندية من الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.