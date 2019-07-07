عاجل.. البلايلي يتقدم للجزائر أمام غينيا بـ"هدف مزيكا"

نجح المنتخب الجزائري في إحراز أول أهدافه في شباك غينيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة فعالياتها حاليًا في مصر خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

أحرز هدف محاربي الصحراء الأول يوسف بلايلي، في الدقيقة 24 من زمن المباراة.

وكان المنتخب الجزائري قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب تصدره المجموعة الثالثة من البطولة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية بدور المجموعات.

وعلى الجانب الآخر، تأهل المنتخب الغيني إلى دور الـ16 من أمم أفريقيا، بوصفة أحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث بالبطولة.

وكان المنتخب الغيني قد احتل المركز الثالث من المجموعة الثانية من أمم أفريقيا برصيد 4 نقاط.