عاجل.. رياض محرز يسجل ثاني أهداف الجزائر في مرمى غينيا

نجح المنتخب الجزائري في إحراز ثاني الأهداف، في شباك غينيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة فعالياتها حاليًا في مصر خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

وأحرز صانع ألعاب المنتخب الجزائري رياض محرز هدف منتخب بلاده الثاني في الدقيقة 57 من زمن تلك المباراة.

وكان المنتخب الجزائري قد تأهل إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب تصدره المجموعة الثالثة من البطولة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية بدور المجموعات على كلًا من كينيا بثنائية بيضاء بالجولة الأولى، والسنغال بهدف نظيف بالجولة الثانية، وأخيرًا تنزانيا بالجولة الثالثة من دور المجموعات بثلاثية بيضاء.

وفي المقابل، تأهل منتخب غينيا إلى دور الـ16 من أمم أفريقيا، بوصفة أحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث بالبطولة، وذلك عقب تعادله في الجولة الأولى من البطولة مع مدغشقر بنتيجة 2-2، قبل الخسارة من نيجيريا بهدف نظيف، ثم الانتصار على بوروندي بثنائية نظيفة.