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عاجل.. أوناس يحرز ثالث أهداف الجزائر أمام غينيا

10:42 م | الأحد 07 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل.. أوناس يحرز ثالث أهداف الجزائر أمام غينيا

الجزائر

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نجح منتخب الجزائر في إحراز ثالث أهدافه في مرمى غينيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين بدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها في مصر خلال الفترة الحالية.

أحرز آدم أوناس ثالث أهداف المنتخب الجزائري، في الدقيقة 82 من زمن تلك المواجهة.

الجدير بالذكر أن منتخب غينيا قد تأهل لدور الـ16 بوصفه أحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث في دور المجموعات بالبطولة.

وكان منتخب الجزائر نجح في التأهل إلى دور الـ16 من أمم أفريقيا عقب اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة من البطولة برصيد 9 نقاط.

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