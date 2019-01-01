مدرب نيجيريا عن مواجهة جنوب أفريقيا: أطاح بصاحب الأرض.. سنتواضع أمامه

قال الألماني جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا، إنه يعلم منتخب جنوب أفريقيا جيدا، كون الفريقين لعبا في مجموعة واحدة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، كمان أنه شاهد مباراتهم أمام مصر في دور الستة عشر، والتي استحقوا الفوز فيها على صاحب الأرض، على حد قوله.

وأضاف روهر في مؤتمر صحفي عقده اليوم للتحدث عن مباراة جنوب أفريقيا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 219 المقامة حاليا بمصر: "ظهرنا بشكل جيد أيضا أمام الكاميرون ولدينا ثقة كاملة في الفوز أمام جنوب أفريقيا، لدينا عدة غيابات بسبب الإصابة لكننا نملك البدلاء الجاهزين لهذه المباراة، هم يمتلكون أفضلية اللعب على ستاد القاهرة ولكننا جئنا من ملعب الإسكندرية، والجو هناك أفضل من القاهرة، وعلينا التغلب على ذلك".

واستطرد: "لن نكون متكبرين وسنتسم بالتواضع أمام جنوب أفريقيا، كونه الذي أطاح بمنتخب مصر صاحب الأرض والجمهور ونعلم أنهم مرشحون للفوز ولكنني أثق كثيرا في اللاعبين".

لدينا ثقة كاملة للفوز على جنوب أفريقيا

وفاز منتخب نيجيريا على نظيره الكاميروني 3/2، في المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية.

وقال روهر: "كان لدينا بعض الأيام الصعبة بعد مباراة مدغشقر، كنا نود أن نظل في المنافسة، تعرضنا لانتقادات شرسة بعد الخسارة أمام المنتخب الملغاشي، وطالبت اللاعبين بطى هذه الصفحة والتركيز في مواجهة نيجيريا، رغم سماعى بعض الشائعات حول إنهاء عقدى حتى لو فزت على الكاميرون".

وتابع: "حاولنا السيطرة من البداية، وفي نهاية الشوط الأول عانينا من مشاكل في التركيز، أما في الشوط الثانى حاولنا إعادة ترتيب الأوراق وكنا أكثر فاعلية".

وأتم: "نمتلك فريقا صغير السن يسعى لإثبات جدارته، ودرس مدغشقر علمنا الكثير، نحتاج حاليا للراحة والاسترخاء استعدادا لمباراة ربع النهائي".