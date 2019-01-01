آلان جريس: محمد صلاح لاعب مميز ولكن حظوظه قليلة في الفوز بالكرة الذهبية

تحدث ألان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، عن المنتخب المصري واللاعبين المميزين فيه قائلا إنه بكل تأكيد يعتبر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي هو أهم لاعب في المنتخب المصري، حيث إنه لاعب مميز جدا، ومن أفضل اللاعبين المتواجدين في القارة الأفريقية في الوقت الحالي، وهو مثال للاعب المجتهد الذي لديه الروح والإصرار.

وأضاف "جريس"، خلال حوار خاص في العدد الصادر اليوم من جريدة الوطن، أن موقف صلاح من الفوز بالكرة الذهبية أصبح صعبا للغاية، خاصة بعد خروج مصر من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولكن من الممكن أن يكون داخل قائمة المرشحين للفوز باللقب.

المنتخب المصري يفشل في التأهل للدور ربع النهائي من أمم أفريقيا

وفشل المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح في التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، وسط واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.