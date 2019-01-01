أحدث الأخبار

أخر الأخبار

أزمات المنتخب المغربي عرض مستمر.. القصة الكاملة لأزمة زياش ووزير الرياضة

كان 2019.. نيجيريا بالقوة الضاربة أمام جنوب أفريقيا المتسلح بالحافز المعنوي

قبل مواجهة بنين.. السنغال تأمل في فك عقدة ربع النهائي بأمم أفريقيا

بث مباشر| مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية

آلان جريس: محمد صلاح لاعب مميز ولكن حظوظه قليلة في الفوز بالكرة الذهبية

05:41 ص | الأربعاء 10 يوليو 2019
كتب: أحمد البكري
آلان جريس: محمد صلاح لاعب مميز ولكن حظوظه قليلة في الفوز بالكرة الذهبية

جريس

أخبار متعلقة

تحدث ألان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، عن المنتخب المصري واللاعبين المميزين فيه قائلا إنه بكل تأكيد يعتبر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي هو أهم لاعب في المنتخب المصري، حيث إنه لاعب مميز جدا، ومن أفضل اللاعبين المتواجدين في القارة الأفريقية في الوقت الحالي، وهو مثال للاعب المجتهد الذي لديه الروح والإصرار. 

وأضاف "جريس"، خلال حوار خاص في العدد الصادر اليوم من جريدة الوطن، أن موقف صلاح من الفوز بالكرة الذهبية أصبح صعبا للغاية، خاصة بعد خروج مصر من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولكن من الممكن أن يكون داخل قائمة المرشحين للفوز باللقب.  

المنتخب المصري يفشل في التأهل للدور ربع النهائي من أمم أفريقيا

وفشل المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح في التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، وسط واحدة من أكبر مفاجآت البطولة. 

 

أخبار قد تعجبك

صفر كبير في المونديال.. فوضى وتسيب فى الإدارة.. مجلس هاني أبوريدة بين فاشل وفاسد

استطلاع رأى

  • السنغال

    السنغال

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • بنين

    بنين

  • نيجيريا

    نيجيريا

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • جنوب إفريقيا

    جنوب إفريقيا

الأكثر قراءة

الخطيب يعتمد تفويض "مرتجي" لإنهاء صفقة "صبحي".. و"توفيق" في التعاقد مع "ديانج"

عاجل| كاف يضع اتحاد الكرة في ورطة ويرفض مد القيد

عاجل.. ثروت سويلم رئيسا لاتحاد الكرة لمدة 3 أشهر
31 مليون جنيه| فاتورة الصرف على «المدرب الفاشل»