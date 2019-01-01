أليو سيسيه: محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم.. والحظ لم يسانده في أمم أفريقيا

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال الأول، أن محمد صلاح هداف منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، واحد من أفضل اللاعبين المتواجدين حاليًا في العالم، رغم خروجه من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مع الفراعنة.

وقال «سيسيه» في حواره لـ"الوطن" الصادر صباح اليوم الأربعاء: "الحظ لم يساند صلاح فى البطولة، ومع ذلك لا يختلف أحد على أنه أحد أفضل لاعبى العالم فى الوقت الحالى".

وتابع: "أتابعه باستمرار وشاهدت العديد من المباريات لليفربول من المدرجات من أجل رؤيته هو وساديو مانى".

لا أريد المقارنة بين صلاح وماني

وعن مقارنة محمد صلاح، بزميله في فريق ليفربول، وهداف منتخب السنغال، ساديو ماني، قال «سيسيه»: "لا أريد المقارنة بينهما، كل لاعب بالطبع يختلف عن الآخر، صلاح لديه سرعة فائقة ومهارة إحراز الأهداف بشكل مميز للغاية، وهو ما جعله يتوج بلقب هداف الدورى الإنجليزى موسمين متتاليين".

وأضاف: "يمتاز مانى بالمهارة والقوة، لذا كل منهما يكمل الآخر، يجب أن نفخر بهؤلاء اللاعبين، وألا ندخل فى صراع على من الأفضل بينهم".

اليوم.. السنغال تواجه بنين بدور الـ 8 في أمم أفريقيا

وفي سياق متصل، يستعد منتخب السنغال اليوم الأربعاء، إلى مواجهة منتخب بنين، في إطار دور الـ 8، بمنافسات كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في مصر، في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب 30 يونيو بالتجمع الخامس.

وتأهل منتخب السنغال للدور ربع النهائي، بعد الفوز على أوغندا في دور الـ 16، بهدف نظيف سجله ساديو ماني، فيما تأهل منتخب بنين للدور ذاته، بعد التغلب على نظيره المغربي، بركلات الترجيح، بنتيجة 4-1، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي والاضافي من اللقاء.