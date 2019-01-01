عاجل.. نيجيريا تتقدم بالهدف الأول في شباك جنوب أفريقيا من خطأ دفاعي

سجل المنتخب النيجيري الهدف الأول في شباك منتخب جنوب أفريقيا، في المباراة، التي تقام علي استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وسجل الهدف عن طريق صامويل تشوكويزي، مهاجم فريق فياريال الإسباني، في الدقيقة 27 من عمر المباراة، من خطأ دفاعي قاتل لخط دفاع "البافانا بافانا".

ويسعى المنتخبين لانتزاع بطاقة التأهل لدور الـ4 بكأس الأمم الأفريقية، بعدما نجح منتخب جنوب أفريقيا في الصعود لدور الـ8، بفوزه على منتخب مصر بهدف دون رد، بينما فاز منتخب نيجيريا على نظيره الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تشكيل المنتخبين لمواجهة دور الـ8

وجاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي:

أكبي، وكولينز أوازيم، كينيث أوميرو، ويليام إيكونج، جميلو كولينز، بيتر إيتيبو، ويلفريد نديدي، أحمد موسى، أليكس إيوبي، صامويل تشوكويزي، أوديون إيجالو.

فيما جاء تشكيل منتخب جنوب أفريقيا على النحو التالي:

رونوين ويليامز، ثامانسا مخيز، وسفيسو هلانتي، وبوهلي مخوانزي، وثولاني هالشوايو، دين فورمان، وكاموهيلو موكوتجو، وبونجاني زونغو، ثيمبينكوسي لورش، وبيرسي تاو، وليبو موتيبا.