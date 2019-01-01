بالصور.. شاهد فرحة جماهير مصر ونيجيريا بعد هدف النسور في جنوب أفريقيا

شهدت مدرجات ستاد القاهرة، فرحة عارمة، بعد تسجيل منتخب نيجيريا هدف التقدم، في شباك جنوب أفريقيا، حيث هتفت الجماهير المصرية الحاضرة بكثافة في ستاد القاهرة لمنتخب النسور الخضراء، قائلة: "نيجيريا.. نيجيريا.. نيجيريا".

وكان منتخب جنوب أفريقيا، أقصى المنتخب المصري من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا، بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، لتقف الجماهير المصرية بجوار منتخب نيجيريا في المباراة المقامة حاليًا على ستاد القاهرة الدولي.

مواجهات صعبة ينتظرها نصف نهائي الكان

ويصطدم الفائز من تلك المباراة، بالفائز في دور نصف النهائي بالفائز من مباراة كوت ديفوار والجزائر، والتي ستقام غدًا على ملعب السويس الجديد، وكان المنتحب النيجيري تغلب على المنتخب الكاميروني في دور الـ16 في المباراة، التي أقيمت على ملعب الإسكندرية، فيما تخطى منتخب جنوب أفريقيا البلد المضيف مصر.