عاجل.. لأول مرة "VAR" يحتسب هدف التعادل لجنوب أفريقيا في شباك نيجيريا بأمم أفريقيا

سجل جنوب أفريقيا هدف التعادل في شباك منتخب نيجيريا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ8 في كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

وسجل الهدف عن طريق زونجو، في الدقيقة 71من عمر المباراة، بعد احتسابها تسلل، ثم لجأ الحكم للفار ليحتسبه هدف صحيح.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى دور الثمانية بعد فوزه على منتخب الكاميرون 3 /2 في الـ16، بينما وصل المنتخب الجنوب أفريقي إلى الدور ذاته بعد أن فاز على مستضيف البطولة منتخب مصر بهدف دون رد.

نيجيريا تتفوق علي جنوب أفريقيا بهدف

وفي سياق أخر، تقدم منتخب نيجيريا علي منتخب جنوب أفريقيا، بهدف دون رد، في الشوط الأول، بالمباراة، التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

ونجح في تسجيل الهدف لاعب فياريال الإسباني، صامويل تشوكويزي، في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة، سيواجه الفائز من مباراة الجزائر وكوت ديفوار في دور الـ4 من البطولة.