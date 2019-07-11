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مطار القاهرة يستقبل 4 طائرات لمشجعي الجزائر لحضور مباراة كوت ديفوار

09:03 ص | الخميس 11 يوليو 2019
كتب: أيمن حمزة
مطار القاهرة يستقبل 4 طائرات لمشجعي الجزائر لحضور مباراة كوت ديفوار

وصول مشجعي الجزائر

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استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس 4 طائرات خاصة لمشجعين قادمة من الجزائر ، وذلك لمؤازرة منتخب بلادهم في مباراته أمام كوت ديفوار في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الافريقية.

وقامت سلطات مطار القاهرة باستقبال طائرات المشجعين بصالة الوصول رقم 3 بمبني الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم ، وحرصت سلطات المطار المختلفةعلى إنهاء اجراءات وصولهم بواسطة فريق من المطار برئاسة أشرف عمر والإشراف علي خروجهم من المطار الي أماكن إقامتهم بالقاهرة لحين موعد المباراة .

ووجه المشجعين الجزائريين الشكر لقيادات وسلطات المطار علي حفاوة الاستقبال وتسهيل إنهاء إجراءات وصولهم، وتوفير سيارات أمام الصالة لنقلهم الي أماكن الإقامة.

الجزائر في مهمة صعبة أمام كوت ديفوار

ويخوض المنتخب الجزائري مواجهة صعبة مساء اليوم الخميس، أمام منتخب كوت ديفوار ضمن دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى المنتخب الجزائري للحاق بالسنغال ونيجيريا الذان ضمنا التأهل لنصف نهائي البطولة.

 

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