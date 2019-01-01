عاجل.. بالفيديو.. سفيان يتقدم للجزائر بهدف مفاجئ في مرمى كوت ديفوار

سجل منتخب الجزائر، الهدف الأول في شباك منتخب كوت ديفوار، في المباراة، التي تقام بينهما حاليًا، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وسجل الهدف اللاعب سفيان فيغولي، في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وحجز منتخب الجزائر مقعده في الدور ربع النهائي من أمم أفريقيا 2019، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب غينيا بثلاثية نظيفة، بينما منتخب كوت ديفوار حقق فوزًا صعبًا على مالي بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ16.

رياض محرز يقود هجوم الجزائر

ويقود اللاعب رياض محرز هجوم منتخب الجزائر، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة كوت ديفوار.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، يوسف عطال.

خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي، سفيان فيجولي، رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.