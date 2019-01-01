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تزايد أعداد جماهير الجزائر في المدرجات وهتافاتهم تشعل ملعب السويس

05:54 م | الخميس 11 يوليو 2019
كتب: أحمد البكري
تزايد أعداد جماهير الجزائر في المدرجات وهتافاتهم تشعل ملعب السويس

جماهير الجزائر

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قامت الجماهير الجزائرية المتواجدة بمدرجات ملعب السويس الجديد بتشجيع لاعبيها بحرارة كبيرة، وذلك عقب نزول اللاعبين إلى أرضية ملعب المباراة لإجراء عمليات الاحماء استعدادا لمواجهة كوت ديفوار بعد قليل، في تمام السادسة مساءًا ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فعالياتها حاليًا في مصر.

وازدادت الجماهير الجزائرية في ملعب السويس الجديد الذي من المقرر أن يحتضن المباراة بشكل كبير قبل بداية اللقاء، ومازالت الجماهير تتوافد على مدرجات ملعب المباراة حتى الآن.

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري تأهل لربع نهائي أمم أفريقيا عقب الانتصار على غينيا بثلاثية نظيفة بدور الـ16 من المباراة.

في المقابل، تأهل المنتخب الإيفواري إلى ربع النهائي بعد تجاوز عقبة مالي في دور الـ16 من البطولة بهدف نظيف.

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