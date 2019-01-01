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بالفيديو.. الجزائز تتقدم بهدف على كوت ديفوار.. وتضع قدمًا بنصف نهائي أمم أفريقيا

06:50 م | الخميس 11 يوليو 2019
كتب: أحمد الحنفي
بالفيديو.. الجزائز تتقدم بهدف على كوت ديفوار.. وتضع قدمًا بنصف نهائي أمم أفريقيا

سفيان فيغولي

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نجح منتخب الجزائر في تحقيق الفوز على نظيره كوت ديفوار، بهدف دون رد، في الشوط الأول، من المباراة، التي تقام علي ملعب السويس، ضمن منافسات دور الـ8 في كأس الأمم الأفريقية 2019.

ونجح اللاعب سفيان فيغولي، في تسجيل هدف محاربي الصحراء في الدقيقة 20، من عمر الشوط الأول، من كرة مررها مهاجم الفريق بغداد بونجاح لسفيان، داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة على يسار حارس مرمى كوت ديفوار.

وشهد الشوط الأول، سيطرة متبادلة من المنتخبين، وهجمات خطيرة، حيث بدأت المباراة، بظهور هجومي لمنتخب كوت ديفوار، بشكل خطير ورائع، قابله أداء دفاعي منظم من منتخب الجزائر، حتى نجح محاربي الصحراء في التواجد الهجومي المميز وتسجيل هدف المباراة الوحيد حتى الأن.

    

يذكر أن منتخب الجزائر نجح في حجز مقعده بالدور ربع النهائي من أمم أفريقيا 2019، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب غينيا بثلاثية نظيفة.

ونجح منتخب كوت ديفوار في الصعود لدور الـ8، بعدما حقق فوزًا صعبًا على مالي، بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ16. 

تشكيل محاربي الصحراء والأفيال في مواجهة دور الـ8 

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي: 

رايس مبولحي، رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، يوسف عطال، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي، سفيان فيجولي، رياض محرز، بغداد بونجاح.

فيما جاء تشكيل كوت ديفوار مكون من:

سلفين جبوهو، مامادو باجايوكو، إسماعيل تراوري، ويلفريد كانون، وونلو كوليبالي، ماكس جراديل، إبراهيم سنجاري، سيري دي، فرانك كيسي، ويلفريد زاها، جوناثان كودجيا.

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