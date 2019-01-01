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بث مباشر.. مباراة تونس ضد السنغال في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية

05:40 م | الأحد 14 يوليو 2019
كتب: الوطن سبورت
بث مباشر.. مباراة تونس ضد السنغال في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية

بث مباشر لمباراة تونس والسنغال

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يقدم لكم الوطن سبورت خدمة البث المباشر لمتابعيها، وبالتحديد لمباراة المنتخب التونسي والسنغالي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بمصر، في المباراة التي ستجمع المنتخبين على ستاد الدفاع الجوي.

وكانت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسندت مباراة تونس والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا إلى الإثيوبي باملاك تيسيما.

أيمن بن محمد يعود لتشكيل تونس

وكان جيريس أعلن عن تشكيل تونس في مواجهة السنغال وجاء التشكيل على النحو التالي : 

حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: دريجير، بروان، ياسين مرياح، أسامة حدادي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، سخيري، أيمن بن محمد.

خط الهجوم: وهبي الخزري، طه ياسين الخنيسي، يوسف المساكني.

فيما جاء تشكيل السنغال على النحو التالي :

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حراسة المرمى: اميجو جوميز.

خط الدفاع: يوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، شيخو كوياتيه، لامين جاساما.

خط الوسط: ادريسا جاييه، هنري سافييه، وبابا نداي.

خط الهجوم: ساديو ماني، مباي نيانج، وكريبين دياتا.

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