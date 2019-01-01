بث مباشر.. مباراة تونس ضد السنغال في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية

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بث مباشر لمباراة تونس والسنغال
يقدم لكم الوطن سبورت خدمة البث المباشر لمتابعيها، وبالتحديد لمباراة المنتخب التونسي والسنغالي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بمصر، في المباراة التي ستجمع المنتخبين على ستاد الدفاع الجوي.
وكانت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسندت مباراة تونس والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا إلى الإثيوبي باملاك تيسيما.
وكان جيريس أعلن عن تشكيل تونس في مواجهة السنغال وجاء التشكيل على النحو التالي :
حراسة المرمى: معز حسن.
خط الدفاع: دريجير، بروان، ياسين مرياح، أسامة حدادي.
خط الوسط: فرجاني ساسي، سخيري، أيمن بن محمد.
خط الهجوم: وهبي الخزري، طه ياسين الخنيسي، يوسف المساكني.
فيما جاء تشكيل السنغال على النحو التالي :
حراسة المرمى: اميجو جوميز.
خط الدفاع: يوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، شيخو كوياتيه، لامين جاساما.
خط الوسط: ادريسا جاييه، هنري سافييه، وبابا نداي.
خط الهجوم: ساديو ماني، مباي نيانج، وكريبين دياتا.
الجزائر
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09:00 PMكأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
السنغال
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06:00 PMكأس الأمم الأفريقية
تونس
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