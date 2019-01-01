بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الجزائر ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الجزائر ونيجيريا، في إطار منافسات دور نصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، وتنقلها قنوات تايم سبورت على التردد الأرضي، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

ويسعى محاربو الصحراء، لتحقيق الفوز اليوم أمام نيجيريا، على أمل إحراز اللقب، حيث نجح الجزائر في تحقيق اللقب في عام 1990، بينما يحاول منتخب نيجيريا في تحقيق اللقب الغائب عنه منذ 2013.

تاريخ مواجهات الجزائر ضد نيجيريا

وتقابل المنتخبان من قبل فى 20 مباراة، حقق النسور الخضر الفوز فى 9 مباريات، مقابل 7 انتصارات لمنتخب الجزائر، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا

وكان منتخب الجزائر نجح في الصعود لدور نصف النهائي من البطولة، بعد الفوز علي منتخب كوت ديفوار بضربات الترجيح.

بينما نجح منتخب نيجيريا في الصعود لدور الـ4، بعد الفوز علي جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف.

أحداث المباراة:

انطلاق المباراة

-المنتخب الجزائري يضغط من البداية

-مرور5 دقائق والجزائر تسيطر على مجريات اللعب ونيجيريا تعتمد على الكرات المرتدة

-محاولات جديدة من الجزائر من بغداد بونجاح بعد 11 دقيقة ومحاربي الصحراء يهددون مرمى نيجيريا

-ضربة حرة مباشرة للجزائر بالدقيقة 15 بالقرب من منطقة جزاء نيجيريا يحولها بن سبعيني لكنها تمر فوق العارضة

-هدوء كبير في نسق اللعب من الفريقين وانحصار الكرة في وسط الملعب.

-منتخب الجزائر يبحث عن الهدف الأول ونيجيريا تعتمد على الكرات العالية بعد مرور 26 دقيقة

-أووووووووووووه بونجاح يهدر هدف مؤكد من إنفراد بالدقيقة 28

-مجددا ضغط بونجاح على دفاع نيجيريا كاد يتسبب في هدف وتحول الكرة لركنية بالدقيقة 35

-نيجيريا ترد بتسديدة تمر بجوار القائم الأيمن للرايس أمبولحي.

جوووووووووووووووووووووول جول جول الجزائر تتقدم بالهدف الأول عن طريق ويليام ايكونج بالخطأ في مرماه بعد مرور رائع وعرضية أروع من رياض محرز بالدقيقة 40

-نشاط كبير من لاعبي نيجيريا لتعويض الهدف لكن دون خطورة

-المنتخب الجزائري يخرج منتصرا في الشوط الأول بهدف دون رد.

-انطلاق الشوط الثاني

-هدوء في اللعب وحذر من الفريقين مع انطلاق الشوط الثاني

-مجددا يهاجم الجزائر منتخب نيجيريا والخطورة دائما من بونجاح في الكرات الطولية بالدقيقة 50

-روهر مدرب نيجيريا يأمر ثلاثة لاعبين من نيجيريا بإجراء عمليات الإحماء استعدادا لإجراء تبديلات لتحسين مستوى النسور الخضراء هجوميا خاصة بعد التأخر بهدف.

-على الجانب الآخر، يقف جمال بلماضي على الخط ويمنح تعليمات بشكل مستمر من أجل التمركز الصحيح للاعبي ثعالب الصحراء دفاعيا للحفاظ على التقدم بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 59

-جمال بلماضي استغل توقف اللعب لعلاج عدلان قديورة ومنح تعليمات خاصة للثنائي رياض محرز وسفيان فيغولي

-بكاري جاساما ينتظر قرار تقنية الفيديو "ڤار" لحسم وجود ركلة جزاء لصالح نيجيريا من عدمه في الدقيقة 69 بعد اصطدام الكرة بيد عيسى مندي لاعب الجزائر

- انذار عيسى ميندي واحتساب ركلة جزاء ضد الجزائر بسبب لمسة يد ضد اللاعب ميندي

-جووول !! إيجالو يتعادل لنيجيريا بالدقيقة 71