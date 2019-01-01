عاجل.. فرجاني ساسي يهدر ركلة جزاء لتونس أمام السنغال

أهدر لاعب الوسط الدولي التونسي، فرجاني ساسي، ركلة جزاء لمنتخب بلاده أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، والذي يجمع المنتخبين حاليًا على ملعب الدفاع الجوي.

وفي الدقيقة 74، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمنتخب تونس، وذلك بعد اصطدام الكرة بيد أحد مدافعي المنتخب السنغالي ليُسدد فرجاني ساسي ركلة الجزاء ويتصدى لها ببراعة "ألفريد جوميز" حارس مرمى أسود التيرانجا.

وكان منتخب تونس تأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا عقب تخطي منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة في ربع النهائي.

تونس تبحث عن اللقب الأفريقي الثاني

فيما تأهل المنتخب السنغالي لذات الدور بعد الانتصار على بنين بهدف نظيف في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويدخل منتخب تونس لقاء اليوم وهدفه الوصول لنهائي البطولة، لكتابة تاريخ جديد في البطولة القارية، التي حصدها مرة وحيدة في نسخة عام 2004.