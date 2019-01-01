عاجل.. التعادل السلبي يحسم الوقت الأصلي من مباراة السنغال وتونس

انتهى الوقت الأصلي من مباراة السنغال وتونس في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، والذي يجمع المنتخبين حاليًا على ملعب الدفاع الجوي بالتعادل السلبي بين كلا الجانبين.

وبذلك يلجأ كلا المنتخبين للوقتين الإضافيين.

وشهدت المباراة إهدار لاعب وسط نسور قرطاج فرجاني ساسي ركلة جزاء، في الدقيقة 74.

السنغال يهدر ركلة جزاء أمام تونس

كما أهدر هنري سافييت، لاعب المنتخب السنغالي ركلة جزاء لمنتخب بلاده في الدقيقة 81، تصدى لها حارس نسور قرطاج المعز حسن.

وكان منتخب السنغال، قد تأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا، وذلك عقب انتصاره على منتخب بنين بهدف نظيف في ربع النهائي من البطولة الأفريقية الكبيرة.

وعلى الجانب الآخر، نجح نسور قرطاج في التأهل لذات الدور من كأس الأمم الأفريقية، وذلك الفوز الكبير على مدغشقر بثلاثية بيضاء في ربع النهائي.