عاجل.. منتخب السنغال يتقدم على تونس بهدف نظيف في الشوط الإضافي الأول

انتهى الشوط الإضافي من المباراة التي تجمع منتخبي السنغال وتونس بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية على ملعب الدفاع الجوي، بتقدم أسود التيرانجا بهدف أبيض.

أحرز هدف المنتخب السنغالي، مدافع نسور قرطاج ديلان برون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 101.

وكان منتخب السنغال قد تأهل لنصف النهائي بفوزه الصعب على بنين بهدف نظيف في ربع نهائي البطولة الأفريقية الكبيرة.

في المقابل، تأهل المنتخب التونسي إلى الدور نصف النهائي، بانتصار على مدغشقر بثلاثية بيضاء.