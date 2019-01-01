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عاجل.. منتخب السنغال يتقدم على تونس بهدف نظيف في الشوط الإضافي الأول

08:13 م | الأحد 14 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل.. منتخب السنغال يتقدم على تونس بهدف نظيف في الشوط الإضافي الأول

تونس والسنغال

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انتهى الشوط الإضافي من المباراة التي تجمع منتخبي السنغال وتونس بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية على ملعب الدفاع الجوي، بتقدم أسود التيرانجا بهدف أبيض.

أحرز هدف المنتخب السنغالي، مدافع نسور قرطاج ديلان برون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 101.

وكان منتخب السنغال قد تأهل لنصف النهائي بفوزه الصعب على بنين بهدف نظيف في ربع نهائي البطولة الأفريقية الكبيرة.

في المقابل، تأهل المنتخب التونسي إلى الدور نصف النهائي، بانتصار على مدغشقر بثلاثية بيضاء.

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