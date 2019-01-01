عاجل.. مدافع نيجيريا يهدي الجزائر هدف التقدم في نصف نهائي أمم أفريقيا

سجل منتخب الجزائر الهدف الأول في شباك منتخب السنغال، في المباراة التي تقام علي ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات نصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

وسجل الهدف العكسي عن طريق ويليام إيكونج ، في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

ويحاول منتخب الجزائر الصعود اليوم والفوز بكأس الأمم الأفريقية، وذلك لفك عقدة النحس طوال 30 سنة في مشاركاته بالبطولة منذ وصوله لآخر مباراة نهائية وتوج بالبطولة عام 1990.

يذكر أن منتخب الجزائر حجز مقعده في دور نصف النهائي من البطولة، بعد الفوز علي منتخب كوت ديفوار بضربات الترجيح.

بونجاح يقود هجوم الجزائر ضد نيجيريا

وفي سياق متصل، يقود اللاعب بغداد بونجاح، تشكيلة منتخب الجزائر الذي سيخوض به مباراة نيجيريا في نصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سيباني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، مهدي زفان.

خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيجولي، يوسف بلايلي، رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.