الجزائر تضع قدمًا بنهائي أمم أفريقيا بهدف نظيف أمام نيجيريا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الجزائر ونيجيريا، بتقدم محاربي الصحراء بهدف نظيف، في اللقاء، الذي يقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة في مصر.

وشهد الشوط الأول، سيطرة كبيرة لمنتخب الجزائر، وفاعلية هجومية كبيرة، لكن ظهر الدفاع النيجيري بتنظيم محكم وقوي، وحاول الحفاظ على نظافة شباكه.

وشهدت الدقيقة 8، في الشوط الأول، فرصة خطيرة لمنتخب الجزائر بعدما قام يوسف البلايلي بكرة رائعة من الجهة اليسرى، مررها داخل منطقة جزاء وقابلها بغداد بونجاح بتصويبة أعلى مرمى منتخب نيجيريا.

بونجاح يهدر هدف التقدم للجزائر

وأهدر اللاعب بغداد بونجاح، كرة خطيرة على مرمى نيجيريا، بعدما كان منفردًا بحارس المرمى وقام بتسديد الكرة في جسد الحارس، حيث كانت فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول لمحاربي الصحراء، في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وسجل مدافع نيجيريا ويليام إيكونج، هدفًا عكسيًا في شباكه، في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية قوية من الجزائري رياض محرز.

تشكيل الجزائر ونيجيريا لموقعة نصف نهائي أمم أفريقيا

وجاء تشكيل منتخب الجزائر في لقاء نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سيباني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، مهدي زفان.

خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيجولي، يوسف بلايلي، رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

بينما جاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: دانيل أكايبي.

خط الدفاع: ويليام تيروست إيكونج، كينيث أوميريو، كولينز، أوازيم.

خط الوسط: ويلفريد نيديدي، إيتيبو.

الهجوم: أليكس أيوبي، أحمد موسى، أودين إيجالو، صامويل شيكويزي.