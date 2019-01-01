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عاجل.. بهدف عالمي رياض محرز يصعد بالجزائر لنهائي أمم أفريقيا في الوقت القاتل

10:54 م | الأحد 14 يوليو 2019
كتب: أحمد الحنفي
عاجل.. بهدف عالمي رياض محرز يصعد بالجزائر لنهائي أمم أفريقيا في الوقت القاتل

مباراة الجزائر ونيجيريا

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سجل المنتخب الجزائري الهدف الثاني في شباك منتخب نيجيريا، في المباراة التي تقام علي إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

وسجل الهدف عن طريق رياض محرز ، في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وكان سجل الهدف الأول لمنتخب الجزائر، مدافع السنغال ويليام إيكونج ، في الدقيقة 40 من عمر المباراة، من هدف عكسي في مرماه.

بونجاح يقود هجوم الجزائر ضد نيجيريا

وشهد تشكيل منتخب الجزائر، تواجد المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، لمواجهة منتخب نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سيباني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، مهدي زفان.

خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيجولي، يوسف بلايلي، رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

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