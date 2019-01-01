عاجل.. بعد خروج نسور قرطاج: الاتحاد التونسي يُقاطع "كاف"

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجريء بيان رسمي بشأن الجلسة التي سيعقدها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد بالقاهرة يوم السبت المقبل.

وقال الاتحاد التونسي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": قررت الجامعة التونسية لكرة القدم مقاطعة الجلسة العامة للإتحاد الإفريقي المقررة بالقاهرة يوم 18 يوليو 2019 و بالتالي لن يحضر أي ممثل عن الجامعة التونسية وقد تم إعلام الكاف والإتحاد الدولي بذلك.

الاتحاد التونسي غاضبًا من كاف بسبب تيسيما

وكان الاتحاد التونسي أعرب عن غضبه بسبب قرارات الأثيوبي باملاك تيسيما في مباراة السنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا، والتي أسفرت عن عدم إحتساب ركلتي جزاء لصالح نسور القرطاج حسبما أكد وديع الجريء في تصريحات خاصة للوطن سبورت اليوم الأثنين.