رسميا| غينيا تقيل البلجيكي بول بوت من منصبه

أعلن الاتحاد الغيني لكرة القدم، إقالة المدرب البلجيكي للمنتخب الأول بول بوت، رسميا، بعد إخفاقه في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، الجارية حاليا في مصر، والتي انطلقت في 21 يونيه الماضي وتنتهي في 19 يوليو الجاري.

وأقيل بوت من منصبه بعدما فشل في تخطي دور الـ16 أمام المنتخب الجزائري، وفق تقارير إعلامية غينية، إذ خسرت غينيا أمام محاربي الصحراء 0-3 في ثمن النهائي، بعدما كانت قد تجاوزت دور المجموعات من البطولة القارية باحتلال المركز الثالث في مجموعته (الثانية) التي تصدرها منتخب مدغشقر.

وأبدى مسؤولو اتحاد الكرة الغيني استياءهم من أداء منتخب بلادهم تحت قيادة بول بوت في هذه البطولة، خاصة أنهم كانوا يتوقعون الوصول لأبعد من دور الـ16.

وكان بول بوت عين مديرا فنيا لمنتخب غينيا في فبراير2018، خلفا للمحلي كانفوري لابيه بانجورا، بينما يعد أبرز إنجازات المدرب البلجيكي، قيادته منتخب بوركينا فاسو لنهائي أمم أفريقيا 2013 أمام نيجيريا.

كأس أمم أفريقيا 2019 تشهد رحيل 4 مدربين

وكانت بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 شهدت العديد من المفاجآت على مستوى النتائج مما ترتب عليها حدوث تغيير فى خريطة المدربين داخل المنتخبات التى يقودونها، حيث ترك 4 منهم مناصبهم، ودخل آخرون فى دائرة الخطر.

ويتقدم قائمة الراحلين عن المنتخبات التى كانوا يقودونها، خافيير أجيرى، الذى فشل فى الاحتفاظ بمنصبه كمدير فنى للمنتخب الوطنى، بعد عام من الإخفاقات لم يقدم خلاله أى إنجاز يذكر سوى التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، قبل أن يكرر الفشل مرة أخرى ويتم إقصاء الفراعنة من البطولة فى دورها الـ16 على يد جنوب أفريقيا.

وكان إيمانويل أمونيكى ضمن ضحايا الخروج من بطولة أمم أفريقيا فى نسختها الـ32، وذلك بعد أن فشل منتخب تنزانيا تحت قيادته فى تخطى الدور الأول من منافسات البطولة، وتقديم مستوى متواضع، كما رحل أيضا الفرنسي سباستيان ديسابر عن أوغندا، فيما أصبح مصير الفرنسي الآخر هيرفي رينارد غير معروف بالنسبة للبقاء أو الرحيل عن المنتخب المغربي.