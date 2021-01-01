الاتحاد الأفريقي يعلن تصنيفات المنتخبات لقرعة "كان 2021"

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا عن تصنيفات المنتخبات لقرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والمقرر إقامتها في الكاميرون عام 2021.

وجاء المنتخب الوطني في التصنيف الأول رفقة 11 منتخبًا آخر هم: الجزائر، كوت ديفوار، السنغال، بوركينا فاسو، الكاميرون، غانا، مالي، المغرب، نيجيريا، الكونغو الديموقراطية، وتونس.

وفي التصنيف الثاني 12 منتخبًا آخر هم: بنين، الكونجو برازافيل، الجابون، الرأس الأخضر، غينيا، كينيا، ليبيا، جنوب أفريقيا، النيجر، جنوب إفريقيا، موريتانيا، أوغندا، وزامبيا.

وفي التصنيف الثالث 12 فريقًا آخر: أنجولا، أفريقيا الوسطى، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، السودان، سيراليون، تنزانيا،وزيمبابوي، وتوجو.

وفي التصنيف الرابع 8 منتخبات هي: بوروندي، بوتسوانا، كوموروس، أثيوبيا، إي سواتيني، غينيا الاستوائية، رواندا، وليسوتو.

وفي التصنيف الخامس 8 فرق هي: جنوب السودان، جيبوتي، تشاد، جامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومي، سيشيل.

على أن تواجه منتخبات التصنيف الخامس من البطولة بعضها البعض في 4 مواجهات، بعد إجراء الاتحاد الأفريقي قرعة لمعرفة طرفي كل مباراة من تلك المباريات، ويتأهل من مواجهات فرق التصنيف الخامس 4 فرق فقط يتم تسكينهم في المجموعات الأربع الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وهي التصفيات التي يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة يتأهل منها فقط صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى البطولة مباشرة، مع العلم أن المنتخب الكاميروني سيتأهل مباشرة للبطولة باعتباره صاحب الأرض.