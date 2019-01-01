توافد جماهير الجزائر على ملعب السلام لمؤازرة تونس ضد نيجيريا

بدأ الجمهور الجزائري في التوافد على ملعب السلام، من أجل مؤزارة منتخب تونس أمام نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويتواجد الجمهور الجزائري في مصر من أجل مؤزارة منتخب بلاده أمام السنغال في المباراة التي تجمعهما يوم الجمعة المقبلة بستاد القاهرة.

ويصطدم منتخب تونس، بنظيره النيجيري على ملعب السلام لتحديد المركز الثالث، خاصة بعدما خرج الفريقين من الصراع على اللقب الغالي، بعدما خسر المنتخب النيجيري، أمام المنتخب الجزائري، فيما خسر منتخب تونس أمام نظيره السنغالي بهدف دون رد، في مباراة وصلت إلى الدقيقة 120، بعدما تعادل المنتخبين سلبيًا في الوقت الأصلي للمباراة، وشهدت أيضًا إهدار فرجاني ساسي ركلة جزاء هامة ومؤثرة لنسور قرطاج.

ساسي يقود تونس أمام نيجيريا

وكان المنتخب التونسي أعلن عن تشكيله، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: ياسين مرياح، أسامة الحدادي، دريجير، نسيم هنيد.

الوسط: ساسي، الشعلالي، السخيري.

الهجوم: الخزري، أنيس البدري، الخنيسي.

فيما جاء تشكيل نيجيريا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو.

خط الدفاع: أوميريو، إيكونج، أولا أينا، جاميليو كولينز.

خط الوسط: بيتر إتيبو، وليفريد نديدي، أليكس أيوبي.

خط الهجوم: صامويل شوكويزي، أحمد موسى، إيجالو.