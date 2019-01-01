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مباراة تحديد المركز الثالث.. نيجيريا تتقدم على تونس بهدف نظيف في الشوط الأول

09:50 م | الأربعاء 17 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
مباراة تحديد المركز الثالث.. نيجيريا تتقدم على تونس بهدف نظيف في الشوط الأول

مباراة نيجيريا وتونس

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انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع منتخبي تونس ونيجيريا في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بتقدم النسور الخضراء بهدف أبيض.

وأحرز أوديون إيجالو هدف المنتخب النيجيري الوحيد في الدقيقة الثالثة.

وكان المنتخب النيجيري هو الطرف الأخطر والأفضل على الإطلاق في الشوط الأول، وبالمقابل لم ينجح لاعبي المنتخب التونسي في فك طلاسم دفاعات النسور النيجيرية المتماسكة.

الجدير بالذكر، أن المنتخب النيجيري قد خسر مواجهته في نصف نهائي البطولة أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 2-1.

وعلى الجانب الآخر فقد تعرض المنتخب التونسي للهزيمة على يد السنغال بهدف نظيف.

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