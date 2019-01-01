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60 دقيقة.. تقدم نسور نيجيريا متواصل.. وشواط يهدر هدفًا مؤكدًا لتونس

10:15 م | الأربعاء 17 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
60 دقيقة.. تقدم نسور نيجيريا متواصل.. وشواط يهدر هدفًا مؤكدًا لتونس

تونس ونيجيريا

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مرت 60 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة التي تجمع منتخبي نيجيريا وتونس، في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولاتزال تشير نتيجة تلك المواجهة إلى تقدم نيجيريا بهدف نظيف.

تحسن آداء المنتخب التونسي نسبيًا في بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 48 أهدر نسور قرطاج هدفًا محققًا بعد استلم فراس شواط تمريرة ساحرة من صانع ألعاب المنتخب التونسي وهبي خزري وضعته في مواجهة فردية مع حارس مرمى نيجيريا، وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات قليلة فقط.

وفي الدقيقة 58 أجرى المنتخب التونسي ثاني تغييراته بنزول نعيم السليتي محل أنيس البدري.

الجدير بالذكر أن المنتخب التونسي قد تعرض للهزيمة أمام المنتخب السنغالي بهدف نظيف في نصف نهائي أمم أفريقيا.

في المقابل سقط المنتخب النيجيري أمام الجزائر بنتيجة 2-1 في مواجهة نصف النهائي الآخر.

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