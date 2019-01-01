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75 دقيقة.. تونس الأخطر وحذر نيجيري من تلقي هدف التعادل

10:32 م | الأربعاء 17 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
75 دقيقة.. تونس الأخطر وحذر نيجيري من تلقي هدف التعادل

تونس ونيجيريا

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مرت 75 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة التي تجمع منتخبي نيجيريا وتونس، في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولاتزال تشير نتيجة تلك المواجهة إلى تقدم نيجيريا بهدف نظيف.

في الدقيقة 63، ركلة ركنية لنيجيريا من الجهة اليمنى، بعد سلسلة من التمريرات القصيرة على حدود منطقة الجزاء أنهاها صامويل تشيكويزي بتسديدة قوية تصدى لها الحارس التونسي معز بن شريفية ببراعة.

وفي الدقيقة 67، أجرى المنتخب التونسي ثالث تغييراته بنزول رامي البيدوي محل نسيم هنيد.

وشن لاعبو المنتخب التونسي العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى نيجيريا، لكنها افتقدت للخطورة في النهاية.

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