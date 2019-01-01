بالفيديو: لحظة تتويج نيجيريا بميداليات المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

حقق المنتخب النيجيري المركز الثالث فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة فى تاريخه، المقامة في مصر من الفترة 21 يونيه حتي 10 يوليو.

واستطاع النسور فى الفوز على تونس، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما، على ستاد السلام فى مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة.

وأحرز المنتخب النيجيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

تشكيل المنتخبين

وبدأ منتخب تونس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: دريجير - نسيم هنيد - ياسين مرياح - أسامة الحدادى

خط الوسط: فرجانى ساسى - الشعلالى – الصخيرى

خط الهجوم: الخزرى - أنيس البدرى – الخنيسى.

بينما جاء تشكيل نيجيريا كالتالي :

حراسة المرمى: دانيال أكبيى

خط الدفاع: شيدوزى أوازيِم، ويليام تروست إيكونج، أوميرو، كولينز

خط الوسط: إِيتيبو، ويلفريد نديدى، شوكوينزى، أليكس إيوبى، أحمد موسى

خط الهجوم: أوديون إِيجالو.