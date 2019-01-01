عاجل.. أحمد أحمد يطيح بنائبه الأول النيجيري أماجو بينيك

أطاح الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالنيجيري أماجو بينيك النائب الأول له خلال الجمعية العمومية المُنعقدة حاليًا بمصر.

وقرر أحمد أحمد الإطاحة بالنيجيري من منصبه، قبل أن يفتح باب التصويت غلى المنصب في منافسه بين فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، وكونستانت عمري رئيس الاتحاد الكونغولي، والتي حسمها الأخير لصالحه، ليصبح لقجع نائبا ثانيا، وداني جوردان رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم نائب ثالث.

وجاء التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي كالتالي: بمنصب النائب أول لرئيس الاتحاد الافريقي كونستانت عمَري، وثان فوزي لقجع، وثالث داني جوردان، وتم استبعاد بينيك النائب الأول السابق لأحمد أحمد.

نتائج انتخابات المقاعد الفارغة في المكتب التنفيذي للكاف

وكانت نتائج الانتخابات على المقاعد الشاغرة في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تم إعلانها بعد نهاية فترة الأعضاء القدامى.

وبدأ التصويت بتسجيل كل عضو اتحاد من الاتحادات الوطنية بتسجيل اسمه، ثم يدخل خلف الستار واختيار أحد المرشحين في انتخابات المكتب التنفيذي، علما بأن المرشحون لا يملكون حق التصويت لأنفسهم أو المشاركة في الانتخابات، حيث أسفرت انتخابات المقاعد الشاغرة عن النتائج التالية:

المنطقة الغربية الأولى: السنغالي أوجستين سينجور "تزكية".

المنطقة الغربية الثانية البوركينابي سيتا سانجاري "تزكية".

المنطقة الوسطى الجابوني بيير آلان مونجينجي "تزكية".

فيما فاز الليبي عبدالحكيم الشلماني بمنطقة الشرق المتوسط، والأوغندي موزيس ماجوجو عن المنطقة الجنوبية ومحمد علي سمير من موريشيوس.