عاجل.. مصر تستضيف حفل جوائز "الأفضل" في أفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اختيار الغردقة لاستضافة حفل توزيع جوائز "الأفضل" في أفريقيا 2019، يناير المقبل، على هامش اجتماعات جمعيته العمومية 41، المقاامة حاليا في القاهرة.

ومن المقرر أن يقام الحفل في فندق "سيتاديل" سهل حشيش، التابع لمجموعة رجل الأعمال المصري كامل أبو علي، على أن يضم الحفل كوكبة من نجوم أفريقيا سواء الحاليين أو السابقين.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في آخر نسختين، وحقق الجائزة العام الماضي في السنغال على حساب ساديو ماني نجم أسود التيرانجا.

اختيار الغردقة بتوصية من أبوريدة

ووقع اختيار الكاف على مدينة الغردقة بعد توصية من المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا، وعضو اللجنة التنفيذية ب"كاف" و"فيفا"، وزار وفد رفيع المستوى المدينة الساحلية على هامش بطولة أفريقيا وأبدوا إعجابهم بها وبالمنشآت هناك.

وسيشهد الحفل الإعلان عن أفضل لاعب في أفريقيا عام 2019، وأفضل مدرب وفريق ولاعبة.