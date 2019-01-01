الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم أفريفيا

تنطلق مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، التي تجمع بين الجزائر والسنغال، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، الذي سيحتضن نهائي اللقب الأغلى في القارة السمراء، في مباراة تحديد بطل النسخة الـ32، المقامة في مصر حالياً.

وسيذاع نهائي كأس أمم أفريقيا، بين الجزائر والسنغال، عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت، المتخصصة في إذاعة كل ما يخص البطولة القارية، كما ستنقل عبر شاشات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، إضافة إلى إذاعتها عبر إذاعة الشباب والرياضة.

الجزائر والسنغال وجهاً لوجه للمرة الثانية

وستكون مواجهة الجزائر والسنغال، هي الثانية التى تجمع المنتخبين منذ انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، فكانت المباراة الأولي في مرحلة دور المجموعات، وحسمها محاربي الصحراء لصالحهم، بهدف نظيف، ويسعى الخضر لتكرار السيناريو ذاته والخروج من اللقاء حاملاً للقب أمم أفريقيا في نسختها الحالية.

ويضع الجزائر التتويج هدفاً لا بديل عنه خلال تلك اللقاء، بعد مسيرة جيدة قدمها منذ بداية مشواره في البطولة، وسيدخل المباراة مفتقداً لخدمات الظهير الأيمن يوسف عطال، الذى أصيب فى الكتف خلال لقاء كوت ديفوار بدور الثمانية، وفيما عدا ذلك ستكون جميع الخيارات متاحة أمام جمال بلماضى، المدير الفنى للجزائر، يخوض موقعته بتشكيل شبه مثالياً.

وعلى الجانب الأخر، يخوض منتخب السنغال موقعته أمام الجزائر، مفتقداً لخدمات حارسه الأساسى إدوارد ميندى الذي تعرض للإصابة في أخر مشاركاته مع المنتخب، إضافة إلى غياب المدافع خاليدو كوليبالى للإيقاف، وهما عنصران أساسيان في تشكيل أليو سيسيه المدير الفني لأسود التيرانجا.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفنى للسنغال، مباراته أمام الجزائر معتمداً على طريقته المعتادة، والتي تتمثل في اللعب بخطة 4-2-3-1، على أن يعتمد في تشكيله على كل من: ألفريد جوميز، يوسف سابالى، ساليف سانى، شيخو كوياتى، لامينى جاساما، بادو ندياى، إدريسا جاى، هنرى سايفيت، إسماعيلا سار، ساديو مانى، ومباى نيانج.